İzmit Belediyesinin, ünlü sanatçı Soner Arıca’nın Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yazdığı Cumhuriyet Marşını seslendirmek için kurduğu 1923 kişilik kadın korosu 17 Ekim’de unutulmaz bir konsere imza atacak KOCAELİ (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 17 Ekim 2024 Perşembe günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda saat 20.00’da düzenlenecek olan konserde Soner Arıca’nın Cumhuriyetin 100. Yılına özel yazıp seslendirdiği Cumhuriyet Marşı 1923 Kadınla okunacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “1923 Kadın Korosu” Konserine Şef Erbil Aydın eşliğinde 6 şarkı da seslendirilecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1000 kadınla yapılan konser büyük beğeni toplarken 101. Yılda koristlerimizin artan ilgisi ve beğenisi ile 1923 kadına ulaşarak “1923 Kadın Korosu” oluşturuldu. İzmit Belediyesi toplumun her alanında kadınların statüsünün artması için adımlar atan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak ve güçlü kadınların güçlü sesine ortak olmak isteyen tüm vatandaşları 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 20.00’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu(Yahyakaptan)’nda gerçekleşecek “1923 Kadın Korosu” Konserine davet etti.