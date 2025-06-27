Şirket olarak yaptıkları yatırım ve çalışmalara değinen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, ’’Son bir yılda sektöre 10 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Son dört yılda ise toplam 70 bin metrekare alanda 9 farklı otomasyon merkezi kurduk. Geliştirdiğimiz yeni dağıtım ve kargo kabul teknolojileriyle hâlihazırda yüksek olan hizmet hızımızı önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde artırdık’’ dedi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, hayata geçirdikleri yatırımlar ve modern uygulamalar neticesinde Yurtiçi Kargo’nun ulaştığı kalite seviyesinin dünya genelinde erişilmesi çok zor bir noktaya geldiğini açıkladı. Uluslararası arenada 10 bin kargoda 5 şikâyetin büyük başarı kabul edildiğini ifade eden Önyol, Yurtiçi Kargo’nun 10 bin kargoda birin altında müşteri şikâyeti aldığını belirtti.

Yurtiçi Kargo’nun tüm yatırımlarının operasyonel kabiliyeti ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Önyol, son bir yılda sektöre 10 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı. Son dört yılda ise toplam 70 bin metrekare alanda 9 farklı otomasyon merkezi kurduklarını belirten Önyol, geliştirdikleri yeni dağıtım ve kargo kabul teknolojileriyle hâlihazırda yüksek olan hizmet hızını önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

"Türk ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz"

Önyol, hayata geçirdikleri yatırımların ve ulaşılan hizmet kalitesinin yalnızca büyük şirketlere değil, tüm Türk ekonomisine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

"Bu altyapı yatırımlarını sadece belli başlı markalar için değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm işletmeler için yapıyoruz. Türk ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz. Anadolu’nun küçük bir ilçesindeki pasajda peynir satan esnaf da, saatte binlerce ürün üreten büyük fabrikalar da bizden aynı kalitede hizmet alıyor. Müşterisine kaliteli hizmet sunan markalar da büyümeye devam ediyor" dedi.

"Tam 139 kampanya ile üreticinin ve esnafın yanındayız"

Türkiye genelindeki tüm ticari işletmeler için mutlaka bir kampanyalarının bulunduğunu belirten Önyol, "Şirket olarak sunduğumuz bu hizmeti sadece büyük şehirlerdeki işletmelere değil, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işletmelere ulaştırıyoruz. 18 bölge müdürlüğümüz ve 1100’ü aşkın şubemizle Türkiye’nin her noktasında aktif şekilde hizmet veriyoruz. Bölge müdürlüklerimiz ve şubelerimiz, bulundukları alanlardaki ihtiyaçları yakından takip ediyor ve analiz ediyor. Bu doğrultuda biz de her bölgeye özel kampanyalar geliştiriyoruz. Türkiye genelinde tam 139 kampanya ile üreticinin ve esnafın yanındayız" dedi.

Türkiye genelinde birçok farklı sektöre özel kampanyaların işletmelerin kullanımına sunulduğunu belirten Önyol "Gıda, esnaf ve KOBİ, tekstil, teknoloji-savunma, kamu, eğitim, sağlık, inşaat-dekorasyon gibi farklı alanlarda toplam 139 kampanyamız aktif olarak yürürlükte. Bu kampanyalardan Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce işletme faydalanıyor" dedi.

Her işletmenin bu avantajlardan kolaylıkla yararlanabileceğini vurgulayan Önyol, "Sektörüne özel kampanyalar hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz, en yakın şubemiz ya da bağlı oldukları bölge müdürlüğü aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilir. 139 kampanyamız var. Hangi sektörde olursa olsun, büyük ya da küçük demeden her üreticinin, her esnafın yanında olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz iş ortaklarımızın kargo ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz"

Şirketin sadece bir taşıma firması değil, aynı zamanda ekonomiyi büyüten bir çözüm ortağı olduğunu dile getiren Önyol, "Biz iş ortaklarımızın kargo ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların rekabet gücünü artırmalarına da katkı sunuyoruz" dedi.

Farklı sektör grupları için onlara en uygun çözümleri sunduklarını ifade eden Önyol, kargo hizmetinin özellikle e-ticaret ile ilgilenen işletmeler için hayati derecede önemli olduğunu belirtti. Kargo şirketlerinin, e-ticaret sitelerinin müşteri tarafından görülen yüzü olduğunu ifade eden Fatih Önyol, burada yaşanan aksaklıkların e-ticaret markasının değerine de zarar verebileceğinin altını çizdi.