SOLOTÜRK, "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu’nun Perşembe ilçesinde düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı. Uçuş, büyük beğeniyle izlendi.

"Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Perşembe ilçesinde gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, etkinlik öncesi Ordu semalarında çevre tanımı uçuşu yaptı. İlk olarak SOLOTÜRK, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika süren uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Vatandaşlar, gösterinin gurur ve mutluluk verici olduğunu, uçuşu çok beğendiklerini söyledi.

Öte yandan SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen ’Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında 20 Mayıs tarihinde yine aynı güzergahta gösteri uçuşu gerçekleştirecek.