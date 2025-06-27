Kocaeli’de "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi" kapsamında kökleriyle sökülen ağaçlar, bakımları yapılıp can suyu verildikten sonra fidan dikim alanlarında korunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projenin başladığı alanda yer alan ağaçlar, gelişi güzel kesilmek yerine ekiplerin hassas çalışmalarıyla yeni yerlerine götürülüyor. Öncelikle zarar görmemeleri için özel yöntemlerle topraktan ayrılan ağaçların kök, dal ve yaprak budamaları yapılıyor. Yükleyici makineler yardımıyla taşınan ağaçlar, uygun yaşam alanlarına götürülüyor. Kök yapılarının zarar görmemesi için topraklarla desteklenerek sıkıca kapatılan saksılara can suyu verilerek ağaçlar korunuyor.

Kök sökümünden budamaya, dikiminden can suyu verimine kadar tüm süreç, ağaçların yeni yerlerine daha sağlıklı adapte olabilmeleri için titizlikle yürütülüyor.