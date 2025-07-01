SASKİ, öz kaynaklarıyla Söğütlü’nün altyapısı için hayata geçirdiği 25 kilometrelik içme suyu ve atık su hattı için çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’nün 180 milyon liralık altyapı hattında çalışmalarını sürdürüyor. 13 kilometrelik kısmı atık su hattı, 12 kilometrelik kısmı ise içme suyu hattından oluşan projenin 9 kilometrelik kısmı tamamlandı. Zeminin müsait olmadığı noktalarda derin kazı yöntemiyle inşa edilen yeni hat, böylelikle uzun yıllar boyunca sorunsuz ve kesintisiz hizmet sağlayacak. Çalışmalar ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak ilerliyor.