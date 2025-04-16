Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Voleybol Erkekler Şampiyonası, çekişmeli maçlarla sona erdi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, 16 Nisan 2025’te Sivrihisar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Liseler Arası Voleybol Erkekler Şampiyonası tamamlandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada, takımlar büyük bir performans sergiledi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon olan okul takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek, tüm katılımcılara başarılar diledi.,