Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası çerçevesinde özel bir konser düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Haftası çerçevesinde vakıf kültürünün toplumsal hafızadaki yerini hatırlatmak ve köklü medeniyet mirasını sanatla bir araya getirmek amacıyla özel bir konser düzenledi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve ‘Dillerdeki Nağmeler’ temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan konser, büyük ilgi gördü. Çeşitli üniversitelerden sanatçıların katıldığı etkinlikte, hem klasik hem de halk müziği repertuvarlılarıyla parçalar seslendirildi.