Artvin’de kooperatif başkanı eylemlerin yapıldığı alanda kaçak ağaç kesmekten gözaltına alındı Artvin’de kooperatif başkanı eylemlerin yapıldığı alanda kaçak ağaç kesmekten gözaltına alındı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi ve köylerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 6 ayrı adreste yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 iklimlendirme tertibatı, 250 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 kubar esrar öğütücü, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 113 tabanca mühimmatı, 15 av tüfeği fişeği, 48 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile 3 arama dedektörü ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 Şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Sivas İl Jandarma Komutanlığı’nca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha