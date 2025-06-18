Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi. B.I. idaresindeki 60 RB 878 plakalı otomobil, Sivas’tan Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü B.I. kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan A.I. ve Z.I. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.