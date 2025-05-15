Sivas’ta Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen "Engelli Bireyler Sahne Gösterileri" programında engelli bireyler sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

Sivas’ta Engelliler Haftası dolayısıyla sahneye çıkan özel bireyler, sergiledikleri etkileyici performansla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Engelliliğin yalnızca bireylerin ya da ailelerin değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, "Toplumun her ferdinin bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Bu bakış açısını tüm topluma yayabildiğimizde, empati içinde tüm engellerin aşılabileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Devletin engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı için attığı adımlara da değinen Vali Şimşek, Sivas’ta bu doğrultuda "engelsiz bir şehir" inşa etme hedefiyle çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sivas genelinde 5 bin 77 kişinin evde bakım hizmetinden faydalandığını, 964 engelli vatandaşın ise bakım merkezlerinde hizmet aldığını belirten Şimşek, Gemerek ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen eski hastane binasında 22 zihinsel engelli bireyin hizmet alacağı resmi bir bakım merkezi kurulacağını açıkladı. Sivas kentini örnek bir şehir haline getirmek istediklerini ifade eden Vali Şimşek, "Ortak akıl, el birliği ve iş birliğiyle sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilimizin adını daha güzel noktalara taşıyacağımıza, örnek bir şehir haline geleceğimize inanıyorum" dedi.

Program çerçevesinde sahneye çıkan engelli bireyler, seslendirdikleri şarkılar, sergiledikleri oyunlar ve çeşitli gösterilerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gösteriler salondaki protokol ve katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.