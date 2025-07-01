Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, İstiklal Keziban Hatun Cami Kur’an Kursunu ziyaret ederek buradaki yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan İl Müftüsü Altunkaya, camilerin ve kursların çocuklar için bir eğitim yuvası olduğunu söyledi.

Altunkaya, "İlimiz genelindeki bütün camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda yaz kursları düzenliyoruz. Yüce Allah’tan yaz Kur’an kurslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yaz kurslarının 7 hafta süreceğini söyleyen İl Müftüsü Altunkaya, "Yaz kurslarına katılım sağlayan çocuklarımız yaz kurslarında aldıkları dini eğitimle ileriki yaşamında yanlışlardan arınmış ve doğru bilgiye sahip bir birey olarak olumlu tutum ve davranışlara sahip olabileceklerdir. Bu anlamda yaz Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, kurslarda görev alan bütün hocalarımıza da kolaylıklar diliyorum" dedi.