Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hücum ve savunma çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Emirhan Başyiğit, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.