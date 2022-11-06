Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor İstanbul’a ulaştı. Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul’a geldi.

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