Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor İstanbul’a ulaştı. Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul’a geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor İstanbul’a ulaştı. Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul’a geldi.
Yiğidolar bugün saat 16.00’da Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Yorumlar