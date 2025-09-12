Sivas’ta kuaförlük yapan Samet Totaş, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Okula başlayan 400 öğrenciyi ücretsiz tıraş eden kuaförün hareketi takdir topladı.

Sivas’ta 21 yıldır kuaförlük yapan Samet Totaş (35), yeni eğitim-öğretim döneminde sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedi. İşyerinde çalışan personelleri ile istişare eden Totaş, ilk ve ortaokul öğrencilerini ücretsiz tıraş etmeye karar verdi. Kararını sosyal medya hesabında duyuran kuaför, izinli olduğu Pazar gününden bu yana öğrencileri tıraş etmeye başladı. Kendisi ve 7 personeli ile yaklaşık 400 çocuğu tıraş eden Samet Totaş’ın hareketi, büyük beğeni topladı.

"Arkadaşlarımı alıp buraya geldim"

Ortaokul öğrencisi Yusuf Işık, "Samet abimizin sosyal medyada yaptığı paylaşımı görünce arkadaşlarımı alıp buraya geldim. Sırayla tıraşımızı olduk. Bizlere defter, kalem ve dondurma aldı. Çok mutlu olduk, Samet abiye çok teşekkür ederim" dedi.

"Herkesi bu tip projelere davet ediyorum"

Yaptığı etkinlik ile diğer esnaflara örnek olmak istediğini ifade eden Samet Totaş, "İnsanlara farkındalık oluşturmak adına kendi mesleğim ile bu yola çıktım. Personel arkadaşlarla da görüştüm onlar da ‘Olur abi’ dediler. Pazar günü bizim normalde izinli olduğumuz bir gündü. Pazar günü bu etkinliği gerçekleştireceğimizi duyurduk. Vatandaşlar da bizlere güvenerek çocuklarını gönderdiler. Sosyal medyadan bu şekilde duyuru yaparak diğer esnaf arkadaşlarımıza ve insanlara örnek olmak istedik. Küçük ama bence çok büyük bir adımdı. Pazar günü sabah 07.00’da başladık. 400’den fazla çocuk tıraş ettik ve bunun tamamı bir güne sığmadı. Yetiştiremediğimiz arkadaşlara kart verdik ve üzülmemeleri için onları tıraş ettik. Etkinliğimiz hala devam ediyor. En çok istediğim şey diğer esnaf arkadaşlara iyi bir şekilde örnek olmak. Herkesi bu tip projelere davet ediyorum" dedi.