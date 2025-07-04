Şişli Belediyesi, akıllı belediyecilik anlayışıyla geliştirilen, vatandaşlara ulaşılabilir ve güvenilir bir hizmet sunan yeni Çözüm Merkezi’ni hayata geçirdi. Yeni sistemde vatandaşlardan gelen talepler hızlı ve şeffaf biçimde tek merkezde toplanırken; başvuruların ise dijital ortamda takip edilmesi ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Şişli Belediyesi tarafından uygulamaya sokulan yeni Çözüm Merkezi ile tüm belediyecilik hizmetleri tek merkezde toplandı. Akıllı belediyecilik uygulamaları kapsamında geliştirilen Çözüm Merkezi, her türlü talep, şikayet ve önerilerin dijital ortamda anlık takip edilmesini, çözüm odaklı uygulamaların veriye dayalı olarak aktaracak şekilde güvenilir bir hizmet sunuyor.

Hızlı ve çözüm odaklı hizmet

Akıllı belediyecilik anlayışını benimseyen yeni uygulama, vatandaşlardan gelen taleplerin daha düzenli, hızlı ve şeffaf biçimde ele alınmasını, dijital altyapı üzerinden takip edilerek etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını hedefliyor. Çözüm Merkezi’nin akıllı uygulamasıyla, başvuru verilerinin analiz edilmesi ve ihtiyaçların veriye dayalı çözümler üretilmesine de imkân sağlanıyor. Yeni sistemde vatandaş memnuniyetini esas alan yapısıyla, hem hizmet kalitesinin artırılması hem de belediye ile vatandaş arasındaki iletişiminin güçlendirilmesi amaçlandı.

Şişli sakinleri talep, şikayet ve önerilerini belediyenin ana hizmet binasındaki giriş katında bulunan yeni Çözüm Merkezi’nin Başvuru Masasına, 4443112 nolu Çağrı Merkezine, 05498061676 numaralı Whatsapp hattına, [email protected] web sitesinde "E-belediye" sayfasından ve mahalleleri dolaşan Gezici Ekipler üzerinden başvurularını yapabilirler.