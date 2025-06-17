Şişli D-100 Karayolu’nun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın 20.00 sıralarında Şişli D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki ağaçlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın büyümeden ve yakındaki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının D-100 kenarında olması sebebiyle bölgede trafik oluştu. Olay yerine gelen polis, karayolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.