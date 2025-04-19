Bursa’nın İstanbul karayolu Süpürgelik mevkisinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi ile Yalova’yı bağlayan Süpürgelik Mevkisi’nde sisten dolayı her gün on binlerce aracın kullandığı karayolunda görüş mesafesi 70 metrenin altına kadar düştü. Süpürgelik karayolu adeta sis perdesiyle kaplandı.

Trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Sisin etkisinin Bursa’nın bir çok bölgesinde ve kent merkezinde de trafiği olumsuz etkilediği öğrenildi.