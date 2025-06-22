Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu AYT başladı.

Üç oturumda gerçekleştirilecek sınav maratonunun ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar dün sabah erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. TYT oturumu saat 10.15’te başlarken, sınav süresince adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilmişti.

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15’te başladı. Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek üçüncü oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Şırnak’ta hem TYT hem de AYT sınavlarına giren herhangi öğrencinin sınav merkezine geç kalmadığı ve olumsuz bir durum ile karşılaşmadığı öğrenildi.