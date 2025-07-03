Şırnak’ta yaralı halde bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.

Şırnak’ta vatandaşlarca bulunan iki şahin (Buteo buteo), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Ünitesi’ne teslim edildi. Yaralı oldukları tespit edilen şahinler, uzman veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. Vatandaşların duyarlılığı sayesinde hızla müdahale edilen şahinlerin gerekli tedavileri tamamlandıktan ve sağlık durumları iyileştikten sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi.

DKMP İl Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının korunması konusunda vatandaşların gösterdiği hassasiyetin önemine vurgu yaparak benzer durumlarda yetkililere bilgi verilmesini söyledi.