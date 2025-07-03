Afyonkarahisar’da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca çarpıp ardından peyzaj alanına sürüklenmesi saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, kent merkezi Filli Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H.K., idaresindeki 03 AFB 644 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet önce kırmızı ışıkta bekleyen T.A., yönetimindeki 03 AAJ 314 plakalı hafif ticari araca çarpıp ardından peyzaj alanına sürüklendi. Girdiği yerde ağaçlara çarparak durabilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.H.K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.