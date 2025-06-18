Şırnak Belediyesi tarafından 2018 yılında merkez büyük mezarlık duvarında yapılan dikey bahçe, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek yakıldı. Şırnak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, tahrip edilen dikey bahçenin onarım çalışmaları başlatılarak yeni bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Şırnak Belediyesi tarafından, 2018 yılında Şırnak’ın ihya ve imar çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 milyon lira ile Şehit Mehmet Esin Caddesi’nde bulunan merkez büyük mezarlık istinat duvarına yapılan dikey bahçe, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tahrip edilerek yakılmıştı. Şırnak Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından tahrip edilerek yakılan dikey bahçenin yeniden yapılması için proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında dikey bahçenin şehir merkezine estetik bir görüntü verme çalışmaları başlatıldı.