Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri öğrencilere "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında genel Trafik ve emniyet kemeri Kullanımı hakkında eğitim verdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç İlkokulu ve ortaokulunda 75 öğrenci ve 11 öğretmene "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında genel Trafik ve emniyet kemeri Kullanımı ve önemi hakkında eğitim verildi. Eğitim sonunda Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Eğitim toplu fotoğraf çekimi ile son buldu