Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında mart ayı asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ekici, Şırnak’ın güvenlik, huzur ve ekonomik kalkınma ile bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, aylık asayiş ve güvenlik toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Valilik toplantı salonunda düzenlenen açıklamada mart ayı verilerini paylaşan Vali Ekici, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Şırnak’ta ölümlü hiçbir kazanın olmadığını söyledi. Vali Ekici, "Şırnak, bölgesinde en huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Projeleriyle, yatırımlarıyla, ekonomik gücüyle bölgemizin adeta parlayan bir yıldızıdır. Huzur ve güvenli bir bayram geçirdik. Bayramda kimsenin burnu kanamadı hatta hiçbir ölümlü kazamız yok. Oluşan kazaların tamamına müdahale ettik. 153 bin kişiye kontrol noktalarımızda güvenli sürüşle ilgili kendilerini uyardık ve vatandaşlarımıza, hemşerilerimize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bize bayram sevinci yaşattılar. Çünkü onların tırnaklarına, saçlarının teline bir zarar geldiği zaman en çok biz üzülüyoruz. Bu anlamda huzur ve güvenli bir bayram geçirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Aranan 110 suçlu tutuklandı

Çeşitli suç kaydı bulunan şahısların yakalanması için jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arama kayıtları bulunan 110 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Ekici, "Mart ayı emniyet ve asayiş açısından Şırnak’ta daha da böyle geliştiğimiz, daha da böyle güçlü hale geldiğimiz, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir haline gelmek için var gücümüzle çalıştığımız bir ay olmuştur. Bunun için Jandarma ve Emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine çok teşekkür ediyorum. Mart ayı içerisinde 110 tane suçlu şehrimizde yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Artık suçluları, aranan kişileri yakalıyoruz ve bir ifadesi varsa, adli bir olayı varsa bunları derhal adli makamlara götürüp, takip ediyoruz ve konuları sonuçlandırıyoruz. Bir defa suçluların aramızda kalmasına asla izin vermiyoruz. Bu anlamda 110 kişiyi Mart ayında yakalayarak ceza ve tutuk evlerine teslim ettik’’ diye konuştu.

’’Şırnak’ın artık uyuşturucu geçiş noktası olmasına izin vermeyeceğiz’’

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan başarılı operasyonlar ile Şırnak’ın artık geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini aktaran Vali Ekici, "Ramazan Bayramı boyunca kontrol noktalarımızda çalışmaya devam ettik ve uyuşturucu açısından başarılı bir ay. 90 kilogram skunk ve metamfetamin olmak üzere uyuşturucu yakaladık. Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasını bir defa son vereceğiz. Şehrimizde asla uyuşturucu geçirmelerine, kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Bu konuda ki çalışmalarımızda devam ediyor" şeklinde konuştu.

’’Huzuru vatandaşlarımız ile sağlıyoruz’’

Şırnaklı vatandaşların hukuka ve asayişe aykırı olarak gördükleri her türlü olayı 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak bildirdiğini anlatan Vali Ekici, "Huzur ve güvenliği vatandaşlarımız ile birlikte sağlıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi 40 bin 178 kez aranmış. Herkes hukuka ve asayişe aykırı olarak gördüğü konuları bize bilgi veriyor, bizde bunun üzerine müdahale ediyoruz. Suçlular ve suçla hep birlikte mücadele ediyoruz. Bizi arayan 40 bin 178 hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Nevruz kutlamaları Türkiye gündeminde

Cizre’de bir polis memurunun engelli bir vatandaştan satın aldığı pamuk şeker ile Şırnak’ta kutlanan Nevruz Bayramının Türkiye gündemine oturduğunu belirten Vali Ekici, "Şırnak bölgesinin ekonomik açıdan kalkınmış gelişmiş, huzuru ve güveni ile etrafına örnek olan bir şehir olduğunu hep birlikte görüyoruz. Mart ayında nevruz kutlamalarında yine hiçbir olay olmadan, hatta tüm Türkiye’de pamuk şekeri dağıtma ile gündem olarak sonuçlandırdığımız bir ay olmuştur" diye konuştu.

Şırnak işsizlik oranında Türkiye’nin aşağısında

Türkiye’nin yüzde 8,7 olarak belirlendiğini, Şırnak’ın ise yüzde 7,9 olarak Türkiye işsizlik oranında en düşük veri ile Türkiye ortalamasının altında kaldığını ifade eden Vali Ekici, ’’Sevindirici bir haber ile açıklamama son vermek istiyorum. Özellikle her ay söylediğim, 2023 yılında Şırnak kalkınma şampiyonu olmuştu. Yüzde 44 büyüme ile 81 il içerisinde en hızlı büyüyen il olmuştu ve 5 bin 200 dolardan 7 bin 500 dolara milli gelirini yükselten bir il olmuştu. Yine aynı sevindirici göstergeler, TRC-3 bölgesinde Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Hakkari bölgesinde bugün 2024 yılını kapattık. Mili hasıla verileri de gelecek. İşsizlikte rekor kıran bir iliz. Türkiye’nin 2024 yılı işsizlik oranı 8,7’dir. Şırnak bugün Türkiye’den daha az işsizliğin olduğu 7,9 işsizliğin olduğu, iş, aş ve ekmeğin olduğu, dağlarında 80 bin varil petrolün üretildiği ve yıllık 2 milyar dolara karşılık gelen petrol üretildiği bir şehirdir. Kalkınma destanı yazılmaya devam etmektedir. Bölgemize geçtiğimiz ay 4 tane bakanımız geldi. Bu şehrin kalkınması için. Mart ayı içerisinde 4 bakanımız şehrin konularını yerinde inceleyip, sonuçlandırma şehre değer katmak üzere şehrimizi ziyaret etmiştir. Kendilerine müteşekkirim. Bunlardan Enerji Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Tarım Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız şehrimizi ziyaret ettiler Mart ayı içerisinde. Bunların her birisi bir müjdeyle geldiler. Bu müjdelerin sonucunda ki yatırımlar ile birlikte ekonomik kalkınmamızı daha da hızlandıracağız. Ürettiğimiz petrolü arttıracağız. Tarım Bakanlığımız Sera OSB organize tarım bölgesinin ihalesi şuanda ilanda. İhalesi yapıldıktan sonra seraların yapıldığı, fıstığın üretildiği, petrolün üretildiği daha müreffeh etrafına değer katan bir şehir olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tabi ki bütün bu ekonomik gelişmeler, toplumsal gelişmelerin temeli huzur ve güvendir. Bunun tamamıyla farkındayız. Bu anlamda şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak içinde var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Önümüzde ki dönemde bir hususu daha söylemek istiyorum. Bu ay Silopi ve Cizre arasına bir geçici hayvan barınağı kurduk. Sokaklarda İçişleri Bakanlığımızın talimatı gereğince tüm sokaklarda sahipsiz, hasta, etrafına zarar veren, tehlikeli hayvan bırakmayacağız" şeklinde konuştu.