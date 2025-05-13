Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cizre Engelliler Spor Derneği ve Kızılay Cizre Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte engelli bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi. Dengbej Evi’ndeki programda, engelli fertler ve aileleri, görme engelli sanatçı Sıddık Barkın’ın sazı eşliğinde coşkuyla halay çekti. Dernek Başkanı Necmettin Özen, her türlü zorluğa göğüs geren cefakar anneleri ağırladıklarını söyleyerek, "Akademik çalışmaların da gösterdiği gibi, engelli bir çocuğa sahip olmanın bir anne için sadece sevgi ve şefkat değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve sürekli bir mücadele anlamına geliyor. Fiziksel yorgunluğun yanı sıra, sosyal izolasyon, ekonomik zorluklar ve en önemlisi, geleceğe dair duyulan derin kaygı bu annelerimizin omuzlarındaki ağır yükü oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İHA