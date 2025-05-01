Şırnak’ta ebelere yönelik "Doğuma Hazırlık Eğitimi" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından gebelerin doğum ve doğum sonrası süreci daha bilinçli ve sağlıklı şekilde yönetebilmesi amacıyla "Doğuma Hazırlık Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programı, il genelinde Gebe Okullarında görev yapan sağlık personeli ile koordinatör ebelere yönelik olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerle hem anne adaylarının hem de sağlık çalışanlarının bilgi ve donanımının artırılmasının hedeflendiğini belirtildi.