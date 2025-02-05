Şırnaklı öğrencilere yönelik Corendon Airlines’ın ulaşım desteğiyle "Şehri Nuh’tan Şehitler Diyarına" temalı Çanakkale gezisi düzenlendi.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yılın ilk şehir dışı etkinliği olarak Çanakkale’ye gezi düzenleniyor. "Şehri Nuh’tan Şehitler Diyarına" temalı gezi, 513 öğrencinin katılımıyla 5, 7 ve 10 Şubat tarihlerinde Corendon Airlines’ın ulaşım desteğiyle gerçekleştirilecek.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokul ve liselerin 8, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, Çanakkale’de gerçekleşen destansı mücadeleyi yerinde görecek. Tarih ve kültür bilincini artırmayı hedefleyen organizasyon, Çanakkale Valiliği’nin destekleriyle düzenleniyor.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan Corendon Airlines’a ait CAI 1915 sefer sayılı uçakla marşlar eşliğinde hareket eden olan öğrenciler, Çanakkale’ye ulaştıktan sonra savaşın önemli noktalarını ziyaret edecek. Kara ve deniz savaşlarının yaşandığı tarihi bölgelerde kahramanlık destanlarını yerinde dinleyecek olan öğrenciler, bu anlamlı yolculuğun ardından Corendon Airlines’ın uçağıyla yeniden Şırnak’a dönecekler.