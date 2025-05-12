Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sait Değer’in Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa etmesinin ardından yerine Sağlık Müdürü olarak atanan Opr. Dr. Murat Sili göreve başladı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sait Değer’in istifasının ardından yerine Manavgat Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Doktoru Murat Sili atandı. Göreve başlayan Sili, "Geçmiş yıllarda Şırnak ilimizde görev almam sebebiyle bölge halkını biliyorum. Görev sürem boyunca gerek kurumda gerekse sahada vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.