Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 1980’li yılların sonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nde öğrencisi olan ve bugün AK Parti Muğla Milletvekili olarak görev yapan Kadem Mete’yi Ankara’da ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kumcu ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkçı da eşlik etti. Ziyaretin hem duygusal hem de anlamlı bir yön taşıdığını belirten Başkan Kul, "O dönemde öğrencim olan, bugün ise ülkemize ve milletimize milletvekili olarak hizmet eden Kadem Mete’nin başarılarıyla gurur duyuyorum. Geçmişte hoca-öğrenci ilişkisiyle başlayan dostluğumuzun, bugün aynı dava ve hizmet anlayışıyla devam etmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kadem Mete ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Şenol Kul’a teşekkür etti. Mete, "Sayın Başkanımızın üzerimizde emeği büyüktür. Yıllar sonra aynı hizmet çatısı altında buluşmak ve birlikte memlekete katkı sunmak gurur verici" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı temenniler ve bölgesel meseleler üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.