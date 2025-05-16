Sinop’ta düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu hammaddesi ve sahte döviz ele geçirdi. Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda, 226,71 gram bonzai hammaddesi ile 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince parada sahtecilik suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul’da bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 73 adet 100’lük, 32 adet 50’lik sahte Amerikan doları, toplamda 8 bin 900 dolar sahte banknot, 1 tabanca, 69 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.