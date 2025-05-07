Sinop’ta, sahipsiz hayvanların toplanması, güvenli şekilde nakledilmesi, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesi konularında belediye personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

5199 Sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili uygulama yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen eğitim, Sinop Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ile il merkezi ve ilçelerde görev yapan belediye personeline verildi. Programda, sahipsiz hayvanların toplanmasından doğal ortama kazandırılmasına kadar tüm süreçler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, görevli personelin yasal sorumlulukları, mevzuat bilgisi ve kişisel koruyucu sağlık tedbirleri hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Yetkililer, düzenlenen bu tür eğitimlerin hem hayvan refahı hem de kamu sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Kamu esenliğinin/güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına yönelik eğitim çalışmalarımız devam ediyor" denildi.