Sinop Valisi Mustafa Özarslan, orman yangınlarının yüzde 87’sinin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Özarslan, 2025 yılının ilk dört ayında il genelinde 2 bin 239 olayın meydana geldiğini, bu olayların yüzde 98’inin aydınlatıldığını belirtti. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17 azalma yaşandığını vurgulayan Özarslan, "Suç oluşmadan önlemeye öncelik veriyoruz" dedi.

Uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren Vali Özarslan, yılın ilk dört ayında jandarma ve emniyet birimlerince 93 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 194 şüphelinin yakalandığını, 41 zehir tacirinin cezaevine gönderildiğini söyledi. Operasyonlarda 1 kilo 484 gram bonzai, 634 gram metamfetamin, 1 kilo 900 gram esrar ve yüzlerce sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.

Trafikte sıkı denetim

Trafik güvenliği çalışmalarına da değinen Vali Özarslan, 2025’in ilk dört ayında 257 bin aracın denetlendiğini, 16 bin araca ceza uygulandığını, 220 sürücünün ehliyetine el konulduğunu ve 866 aracın trafikten men edildiğini söyledi. Özarslan, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerin de artırıldığını ifade ederek, "13 bin motosiklet kontrol edildi, 1962’sine ceza uygulandı, 63 motosiklet trafikten men edildi" diye konuştu.

Çocukların güvenliği için yapılan çalışmalara da değinen Vali Özarslan, Nisan ayında 283 okul servisi ve 198 iş yeri ile 102 metruk binanın denetlendiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için protokol

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Özarslan, Sinop merkez ile Boyabat, Ayancık ve Türkeli Belediyeleri ile yapılan protokoller doğrultusunda doğal yaşam alanlarının kapasitesinin artırıldığını, sahipsiz hayvanların bu alanlara alınacağını ve mikroçip uygulamasının sürdüğünü bildirdi.

Ormanlara girişler yasaklandı

Orman yangınlarının yüzde 87’sinin insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Özarslan, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Tabiat parkları ve mesire alanlarının bu yasaktan muaf olduğunu belirtti.

Boğulma vakalarına karşı tedbirler

Geçen yıl Sinop’ta boğulma vakası yaşanmadığını hatırlatan Özarslan, bu yıl da benzer tedbirlerin uygulanacağını belirterek, "Limanlar, barınaklar, dere yatakları gibi yüzme alanı dışındaki yerlerde suya girmek kesinlikle yasaktır" şeklinde konuştu.