Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Z. idaresindeki 57 KL 536 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi’nde Hükümet Meydanı’ndan Uğur Mumcu Meydanı yönüne seyir ederken, karşı yönden gelen ve dönüş yapan 57 AB 917 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.