Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, çeşitli kurum ve işletmelerde görev yapan çalışanlara yönelik olarak Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi personelleri Arife Çiçek ve Demet Yazar tarafından verilen eğitimlerde acil durumlara bilinçli ve doğru şekilde müdahale etmenin önemi vurgulandı. Katılımcıların aktif olarak yer aldığı uygulamalı eğitimde; temel yaşam desteği, boğulmalarda müdahale, kanamalarda ilkyardım, kırık ve burkulmalara yaklaşım gibi birçok konu detaylı şekilde işlendi. Eğitim boyunca katılımcılar, gerçek senaryolara benzer durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini birebir uygulamalı olarak öğrendi.