Sinop’ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sinan Şen (51), geçirdiği kalp krizi dolayısıyla dün hastaneye kaldırıldı. Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen için Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Sinan Şen’in cenazesi, memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine gönderildi. Taşköprü’nün Bük köyüne getirilen Sinan Şen’in cenazesi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile vatandaşlar ve mesai arkadaşları katıldı.