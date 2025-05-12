Sinop’ta kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "Hikayelerle Türkülerimiz" adlı etkinlikte, katılımcılar duygu dolu bir müzik yolculuğuna çıktı.

Sinop Kültür Merkezi’nde İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Anadolu’nun unutulmaz türkülerini seslendirdi. Her bir türkünün ardında yatan hikâyeler, müziğin ezgileriyle harmanlanarak dinleyicilere sunuldu. Duygusal ve nostaljik anlara sahne olan programda, izleyiciler hem geçmişe yolculuk yaptı hem de türkülerle kültürel bağlarını pekiştirdi.

Katılımcılardan tam not alan program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.