Sinop’ta ilkokul öğrencileri, çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırladıkları kostüm ve materyalleri okul bahçesinde düzenlenen programda sergiledi. Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler ve okul idaresi de katıldı. Öğrencilerin, geri dönüşüm temalı hazırladıkları kostümler ve maketler büyük beğeni topladı. Etkinlikte sergilenen çalışmalar, "Her atık çöp değildir" mesajını bir kez daha hatırlattı.

Programın açılışında konuşan Sinop Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Yasemin Oğuz Danacıoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen projenin amacının öğrencilere küçük yaşta çevre bilinci kazandırmak olduğunu belirterek, "Yeşil bir dünya için sıfır atık sloganıyla öğrencilere küçük yaşlarda çevre bilinci aşılamak amacıyla okulumuzda başlattığımız, atık malzemelerin değerlendirilmesine yönelik bu projeyi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca uyguladık. Projemiz sürecinde kostüm ve maket tasarımlarının hazırlanmasında emek veren tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ederim. Aldığımız her bilinçli karar, yeşil bir gelecek demektir. Bir pet şişeyi geri dönüşüme atmak, bir ağacı korumaktır. Bir pili pil kutusuna atmak, bir su kaynağını kurtarmaktır. Ve unutmayalım: Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Bu anlamlı etkinlikle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmayı diliyorum" dedi.