Sinop’un Ayancık ilçesinde kullanılmayan ahşap bir yapıda çıkan yangın itfaiye ekipleri önce söndürüldü.

Yangın, ilçenin Çayiçi Mahallesi Karanfil Sokak’ta bulunan ve kullanılmayan eski ahşap bir yapıda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada yangın büyüyerek ahşap yapıyı sardı. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.