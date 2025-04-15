Sinop’ta 2025 yılının ilk 3 ayında bin 659 asayiş olayı meydana geldi.

Sinop Valiliği tarafından düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda, 2025 yılının ilk üç ayında kentte gerçekleşen olaylara dair önemli veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu katıldı. Toplantıda konuşan Vali Özarslan, 2025’in ilk üç ayında Sinop’ta toplam bin 659 asayiş olayının meydana geldiğini, bunların yüzde 95’inin aydınlatıldığını belirtti. Suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığını ifade eden Özarslan, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 13, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 19, devlete ve millete karşı suçlarda ise yüzde 21 azalma sağlandığını söyledi.

Uyuşturucu operasyonlarında yüzde 265 artış

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın ilk üç ayında 75 operasyon düzenlendiğini aktaran Vali Özarslan, bu operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını, 40 zehir tacirinin tutuklandığını kaydetti. Operasyonlarda 1 kilo 223 gram bonzai, 397 gram skunk, 632 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, 265 ecstasy ve 1 kilo 863 gram esrar ele geçirildi. Vali Özarslan, uyuşturucu ticaretinden tutuklananların sayısında geçen yıla göre yüzde 265 artış yaşandığını vurguladı. Ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, okul aile birlikleri, muhtarlar ve STK’ların katılımıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.

Silahlar, yakalananlar ve sahil denetimleri

2025’in ilk üç ayında yapılan operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 243 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yılın ilk çeyreğinde 258 gemi ve tekne ile 1.215 kişiyi sorguladığını belirten Vali Özarslan, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 480 kalkan balığının vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını ifade etti.

Trafik ve okul çevresi denetimleri

Yılın ilk üç ayında 148 bin 529 araç kontrol edilirken, 5 bin 233 araca ceza kesildi, 441 araç trafikten men edildi. Motosiklet denetimlerinde 5 bin 664 kontrol yapılırken, 514 araca ceza uygulanıp 31 motosiklet trafikten men edildi. Sinop-Boyabat, Boyabat-Kargı ve Boyabat-Kastamonu yollarında Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulumlarının sürdüğü belirtildi. Ramazan Bayramı tatilinde ise bin 753 ekip ve 6.988 personel ile 42 bin 167 şahıs ve 30.325 araç denetlendi, 163 araç trafikten men edildi, 2.601 kişiye idari para cezası uygulandı. Mart ayı içinde okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 315 servis aracı ve sürücüsü, 316 iş yeri ve 102 park/bahçe kontrol edildi.