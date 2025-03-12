Sinop İl Özel İdaresi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle 482 adet çöp konteyneri alımı gerçekleştirildi.

Sinop İl Özel İdaresi Makina ve İkmal Müdürlüğü’nde düzenlenen teslim töreninde konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yapılan yatırımın çevre temizliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 3 milyon 960 bin TL’lik hibe desteği ile 482 adet 770 litrelik daldırma galvaniz kaplama çöp konteyneri alımı yapıldı. Şu an il genelinde 175 köyde evsel atık (katı atık) toplama hizmeti verildiğini belirten yetkililer, yeni konteynerlerin en kısa sürede yerlerine ulaştırılacağını ifade ettiler. Ayrıca, yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp toplama kamyonu ve 1 adet vidanjörün alım süreci devam ediyor. Yaz sezonu öncesinde hizmete alınmasını planlıyoruz. Sıfır atık bizim için önemli" dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl katıldı.