Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali, üç gün süren etkinliklerin ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Nirengi Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, bu yıl da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.3 gün süren festivale çok sayıda sanatçı katıldı.

Festival boyunca farklı kategorilerde gösterime sunulan filmler, Sinop’ta çeşitli salonlarda sinemaseverlerle buluştu. Festivalde, farklı uzunluklarda ve türlerde birçok film gösterildi. Jüri üyeleri, filmleri titizlikle değerlendirerek en iyi yapımları seçti.

Ulusal kısa metraj kurmaca film kategorisinde "En İyi Film" ödülü, genç yönetmen Cansu Baydar’ın yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmine verildi. Film, anlatım gücü ve özgün kurgusuyla dikkat çekerek jüri üyelerinden tam puan aldı. Aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü", duygusal ve toplumsal yönüyle izleyicileri etkileyen Adil Burak Aydın’ın yönettiği "Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar" adlı filme gitti.

Festival kapsamında toplam 13 film, ücretsiz olarak halka sunuldu. Sinoplu sanatseverler, filmleri büyük bir ilgiyle takip ederken, yönetmen ve yapımcılarla yapılan söyleşilerde sinemanın toplumsal gücü ve estetik yapısı üzerine fikir alışverişi yapma fırsatı buldu.

Festivalin kapanışı, yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yaptığı "Derun" adlı filmin, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen özel gösterimiyle yapıldı.

Programın sonunda Sinop Valisi Mustafa Özarslan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Nirengi Kültür Sanat Derneği yöneticilerine, jüri üyelerine ve katılan sanatçılara teşekkür ederek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.