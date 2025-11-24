Sincan Belediyesi ekipleri ile Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Yemyeşil Bir Sincan' vizyonuyla fidanları toprakla buluşturdu.

Sincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Yemyeşil Bir Sincan' vizyonuyla ilçede bulunan Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi. Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler çevre farkındalığı konusunda da deneyim kazandı.

Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Sincan Belediyesi, 'Yemyeşil Bir Sincan' vizyonuyla fidan dikimi, yeşil alan artırma projeleri, gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli eğitimlerle gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri rehberliğinde belirlenen alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Toprakla buluşan fidanlar sulanarak can suyu verildi. Öğrenciler fidan dikmenin kendileri için hem öğretici hem de anlamlı bir deneyim olduğunu dile getirerek, destekleri için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.