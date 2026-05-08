Sincan Belediyesi tarafından kurban satış alanları, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Sincan'da Çimşit ve Yenikent kurban pazarlarında satış alanları kura yöntemiyle belirlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden Sincan'a gelen üreticilerin satış yapacağı alanlar kesinleşirken, kura çekimi esnasında üreticilere bilgilendirme broşürü dağıtıldı. İçerisinde kurban pazarlarında uyulması gereken kurallardan hayvanların beslenmesi, nakliyesi, kesim alanında dikkat edilmesi gereken konulara kadar detaylı bilgilerin yer aldığı broşür, besicilerin beğenisini topladı.

Sincan Belediyesi ekipleri, hem vatandaşların hem de besicilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetim ve hazırlıklara ara vermeden devam ediyor. Ekipler Çimşit ve Yenikent kurban pazarlarında detaylı ilaçlama çalışması yaptı. Bölge hava araçlarının da desteğiyle detaylı şekilde dezenfekte edildi.

Saraycık'ta hayvan satışı ve kesimi yasaklandı

Öte yandan, bayram süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Saraycık Mahallesi'nde ruhsatsız ahırlarda hayvan satışı ve kesimi yasaklandı. Kurallara uymayanlarla ilgili cezai işlem yapılacağı ifade edildi.