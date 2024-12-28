Ankara’nın Sincan Beledisince teknoloji ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için “Gece Kodu” etkinliği düzenlendi.

Sincan Belediyesi yazılım ve teknoloji meraklılarını “Sincan Techne Gece Kodu” ile keyifli bir yolculuğa çıkardı. Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen etkinlik Cuma akşam 18.00’den ertesi gün sabah 09.00’a kadar devam etti. Düzenlenen programda alanında uzman eğitmenler tarafından; kod yazma, siber güvenlik, yapay zeka, blockhain ve yazılım kalite güvencesi gibi çeşitli alanlarda eğitimler verildi.

Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesin başvurabildiği eğitimler temel seviyede veriliyor. Katılımcıların en küçüğü 7 en büyüğü ise 40 yaşında.

Katılımcı Hasan Hüseyin Türkoğlu, düzenlenen eğitim programıyla ilgili,

“Yapay zeka ile yakından ilgileniyorum. Bu sebeple de bu tarz etkinliklere katılmaya gayret ediyorum. Bu programın en büyük şansı bilişim alanında tecrübeli ve tecrübesiz kişilerin aynı ortamda bulunması. Çünkü hepimiz bir arada birbirimizden yardım alarak çalışıyoruz. Yemek ve su başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarımız düşünülmüş. Bize sadece gelmek düşüyor. Bizlere böyle bir etkinlik sunduğu için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılmak isteyenler, "www.sincan.bel.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.