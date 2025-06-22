Sincan Belediyesi ve TOGG Team iş birliğiyle, Sincan Park’ta ’Devrim Arabaları’ açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlikte farklı illerden gelen Togg sahipleri Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim’in üretim hikayesini anlatan ’Devrim Arabaları’ filmini izledi.

Sincan Belediyesi ve TOGG Team iş birliğiyle Sincan Park’ta düzenlenen açık hava sineması etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce Togg sahibi ’Devrim Arabaları’ açık hava sinemasında buluştu. Farklı illerden gelen katılımcılar birbirinden farklı renk ve modeldeki Togg otomobillerle alanda görsel bir şölen oluşturdu. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin yerli araç üretim süreci çok eskiye dayanıyor. Malum bazı zihniyetler bu girişimi batırmak, engellemek için her şeyi yapmış, Cumhurbaşkanımız yönetime gelinceye kadar. Cumhurbaşkanımız hiç kimseden çekinmeden, geri durmadan, milli ve yerli duruşuyla bu yerli yatırımın büyük oranda önünü açtı. O zamanlar ’bu radyatör peteğine benziyor’ diye dalga geçenler vardı. Milli muharip uçağımızla alay edenler vardı. Ama şimdi o hava savunma sistemlerinin, uzun menzilli füzelerin, İHA’ların, SİHA’ların ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz."

"En büyüğünü, en güzelini, en iyisini üreteceğiz"

Türkiye’nin diğer ülkelerden çok daha büyük teknolojiler üreteceğine dikkati çeken Ercan, "En büyüğünü, en güzelini üreteceğiz. Amerika ne üretiyorsa ondan daha iyisini üreteceğiz. Rusya ne üretiyorsa ondan daha iyisini üreteceğiz. Bu memleketin çocukları bunu yapmaya muktedir Allah’ın izniyle" dedi.

’Devrim Arabaları’ açık hava sinema gösteriminin ardından TOGG Team ekibi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.