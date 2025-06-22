Türkiye’yi dünya spor sahnesinde öne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle projeler geliştiriyoruz. 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki izleyicilerin seyir zevkini artırmak için gelişmiş destek sağlıyoruz" dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, marka olarak kadın voleyboluna ve spora sundukları katkıları, yenilikçi teknolojik uygulamaları ve gelecek hedeflerini anlattı. Uzun yıllardır spora düzenli olarak yatırım yaptıklarını belirten Şahin, "Markamızın, ülkemizdeki ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal gelişime de değer katması hedefiyle toplumların birleştiricisi spora yatırım yapıyoruz. Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle projeler geliştiriyoruz. Fark yapan ve değer katan projelere imza atmayı her zaman ilke edindik" dedi.

2023 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını aktaran Meltem Bakiler Şahin, "Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru ve Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olduk. TVF ile imzaladığımız bu anlaşma, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük destek olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Türkiye’de kadın sporuna sağlanmış en kapsamlı sponsorluk oldu" ifadelerini kullandı. Temel hedeflerinin Kadın Voleybol Milli Takımlarına ve Sultanlar Ligi’ne iletişim gücü ve teknolojik yetkinliklerle en iyi ve en katma değerli desteği sağlamak olduğunu belirtti.

"Hakemlere gelişmiş destek sağladık"

Vodafone’un, Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 2024 ve Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonlarında teknolojiyi sahaya taşıdığını belirten İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin, uluslararası organizasyonlarda büyük beğeniyle kullanılan ’Şahin Gözü’ teknolojisini Sultanlar Ligi’ne entegre ettiklerini kaydetti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve VB Spor Sarayı gibi önemli salonlarda uygulamaya geçen sistemle, voleybolseverler servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebildi. Play-off’larla birlikte 50’ye yakın maçta bu verilerden yararlanıldı.

Gerekli izinleri alarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Voleybol Milletler Ligi maçlarında da 5G teknolojisini devreye aldıklarını dile getiren Meltem Bakiler Şahin, "5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki izleyicilerin seyir zevkini artırdık. Tüm istatistik ve analizler, 5G üzerinden gerçek zamanlı olarak paylaşıldı. Hakem yönetimi ve canlı yayınlara gelişmiş destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni slogan: ’Dünya duysun biz seviyoruz’

Sponsorluk geçmişinden aldığı ilhamla voleybola daha fazla değer katmayı hedeflediklerinin altını çizen Şahin, "Global marka gücümüzü kullanarak kadın voleybolunun başarısını ve bilinirliğini hem dünyada hem de Türkiye’de artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kadın voleybolunun güçlü bir destekçisi olarak, adımızın kadın voleybolcularımızın formalarında gururla taşındığını tüm dünyaya duyurmak istedik. Bu yılki Milletler Ligi maçlarında mesajımızı ’Voleybol tüm dünyada 6 kişiyle oynanır, bizde milyonlarla. Dünya Duysun Biz Seviyoruz’ olarak belirledik. Voleybol heyecanını milyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirket olarak bir diğer odaklarının kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak olduğunu anlatan Şahin, "Bize göre, daha iyi bir gelecek, ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplumda ve güçlü kadınlarla mümkün. Kadın voleybolcularımız, elde ettikleri başarılarla toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı başardılar. Kadınların yapıcı ve akılcı enstrümanlarla desteklendiği takdirde ne kadar başarılı olabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler" diye konuştu.

"Malatyalı genç voleybolcu kızlarımızı, milli takımımızla aynı sahada buluşturduk"

Gençlere destek verdikleri belirten Şahin, "Voleybol sponsorluğumuzun önemli bir boyutunu da gençlere verdiğimiz destek oluşturuyor. Spor sevgisinin çocuk yaşta başladığını biliyoruz. Bu bilinçle, ülkemizde voleybolu daha da yaygınlaştırmak için çalışmayı, federasyonumuz ile yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ve var olan çalışmalara dahil olmayı hedeflerimiz arasına koymuştuk. Avrupa’da ve dünyada kazandığımız başarılardan sonra voleybol akademilerine ve okullarına olan ilgi çok arttı. Özellikle son dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın kazandığı başarılar sayesinde genç kızlar arasında voleybola karşı ciddi bir sevgi ve ilgi oluştu. Malatya’nın Orduzu Köyü’nde spor hocalarının gayretleri ve kısıtlı imkanlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi bu duruma güzel bir örnek. Bu takımda oynayan genç voleybolcuların en büyük hayali, örnek aldıkları milli takımımızla aynı sahada buluşmaktı. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için harekete geçtik. Malatyalı genç voleybolcu kızlarımızı, milli takımımızla aynı sahada buluşturduk. Milli takım oyuncuları ve genç voleybolcuların tüm hareketleri özel bir oyuna aktarılarak yaptıkları her hareket anlık olarak bu oyunda hayat buldu. Böylece, Malatya’da bulunan genç voleybolcular ile İstanbul’da bulunan milli takım oyuncuları karşılıklı maç yaptı. Projemizi bir reklam filmi haline getirerek kamuoyuyla da paylaştık. Aynı zamanda voleybolcu genç kızlarımız voleybol tutkularını hiç bırakmasın ve geleceğin yetenekleri olsunlar diye TVF iş birliğiyle Malatya’da kalıcı bir voleybol sahası kurduk. Genç voleybolcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.