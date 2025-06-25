Sincan’da bulunan Fatih Fuar ve Kongre Merkezi moda, istihdam, kültür ve kitap sektörleri başta olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Ankara Sincan’da yer alan Fatih Fuar ve Kongre Merkezi Türkiye’nin dört bir yanından markaların katıldığı fuarlar, moda, istihdam, kültür ve kitap sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yoğun ilgi görüyor.

"Sincan sadece büyümüyor, gelişiyor"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, fuar merkezinin sadece ticari değil, kültürel ve sosyal kalkınmanın da taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, "Sincan’ı klasik belediyecilik anlayışının ötesine taşıyor, geleceğe hazırlıyoruz. Bu merkez, sadece fuarlar için değil, sanat, eğitim ve istihdamın da merkezi olacak" dedi.

Fatih Fuar ve Kongre Merkezi sadece büyük fuarlara değil, aynı zamanda eğitim ve meslek kurslarına, konferanslara, sanat sergilerine ve sosyal projelere de ev sahipliği yapıyor. Merkez bünyesindeki hobi ve meslek edindirme kursları verilirken, çok amaçlı salonlarda ise yıl boyunca farklı topluluk etkinlikleri düzenleniyor.