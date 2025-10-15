Sincan Belediyesi, Kadın Kadına Aile Sohbetleri kapsamında Nilhan Osmanoğlu’nu Sincanlı kadınlarla buluşturdu.

Sincan Belediyesi alanında uzman isimleri Sincanlı kadınlarla buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Kadın Kadına Aile Sohbetlerinin bu ay konuğu, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 5’inci kuşak torunu, girişimci ve yazar Nilhan Osmanoğlu oldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın desteği ve eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde, Rüstem Altunbaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide kadınlarının toplumdaki yeri, geleneksel değerlerin günümüzdeki yansımaları, akran zorbalığı ve zarafet üzerinde detaylı bir sohbet gerçekleştirildi.

"Kadınlar mutluysa eşler ve çocuklar da mutludur"

Kadın Kadına Aile Sohbetleri Programının açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kadınların mutluluğu için belediye olarak var güçle çalıştıklarını belirterek, "Biliyorsunuz Sincan, Ankara’nın en büyük ilçelerinden bir tanesi, son yıllarda da Ankara’da en hızlı büyüme gösteren yer. Anadolu’nun o küçük yerleşim yerlerinde gördüğümüz sıcaklık Sincan’da da mevcut. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir şehirde kadınlar mutluysa o şehir mutludur. Çünkü ailelerin mutluluğu kadınların mutluluğundan geçer. Kadınlar mutluysa eşler ve çocuklar da mutludur. Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli. Kadın Kadına Aile Sohbetleri Programı 4 senedir devam ediyor. 4 yıldır; aile, dost, ve Sincan muhabbeti devam ediyor" dedi.