Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.

Sincan Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek verdi. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla 952 çocuğun bayramlıkları Hayır Çarşısı’ndan karşılandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından dağıtılan bayramlıklar yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

Çocukların bayram heyecanı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. Sosyal incelemesi tamamlanan 952 çocuğa, bayramlık kıyafet ve ayakkabıları, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan tarafından hediye edildi. Çocukların bayram heyecanına ortak olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kurban Bayramı da bizim birlik beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, yardımlaşmanın ve paylaşmanın zirveye çıktığı müstesna günlerden biri. Biz de bayramlarda özellikle çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 952 evladımıza bayramlık hediye ettik. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.