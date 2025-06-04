Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen ’Girişimci Çocuklar’ programı çerçevesinde Şahin Yılmaz İlkokulu öğrencileri, geleceğin girişimcileri olma yolunda önemli bir adım attı.

Üç gün süren etkinlikte minik öğrenciler, el emekleriyle ürettikleri birbirinden önemli ürünleri, kurdukları stantlarda satışa sunarak hem eğlenceli vakit geçirirken, hem de sınıf dışında unutulmaz bir öğrenme deneyimi yaşadı. Programın en dikkat çekici yönlerinden biri, öğrencilerin sadece ürün satışı yapmakla kalmayıp aynı zamanda finansal okuryazarlık eğitimi almalarıydı. Kendi ürettikleri ürünleri fiyatlandırarak, satış stratejileri geliştirerek ve kazançlarını yönetmeyi deneyimleyerek, paranın değerini ve ekonomik süreçleri uygulamalı olarak öğrendi. Bu sayede, yaşlarına uygun bir dille finansal bilincin temelleri atılmış oldu.

Şahin Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin hem girişimcilik ruhunu geliştiren hem de finansal becerilerini artıran bu etkinliği, eğitimde yenilikçi yaklaşımların güzel bir örneğini teşkil etti.