Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) iş birliğinde hayata geçirilen izcilik faaliyetleri çerçevesinde Kütahya’nın Simav İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde Çitgöl ve Gölcük yaylasında gerçekleşen erkek Diyanet İzcilik Kampının devam ediyor.

Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü ve Uşak izcilerinin katıldığı uzun süreli erkek izci kampına 60 izci katılıyor. Diyanet İzci Lideri Cuma Ali Tosun, Kütahya İzci Lideri Bahattin Gümüş, Uşak İzci Lideri Tecelli Himmet Çelik ve Yardımcı lider Ahmet Aydın nezaretindeki 1 haftalık kamp sürüyor.

İzcilik kampıyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet izcilik Lideri Oymakbaşı Cuma Ali Tosun, "Düzenlediğimiz 1 hafta süreli Diyanet İzcilik Kampına katılan yaşları 7-15 arasında değişen gençlerimiz bu süre zarfında yaşamlarını çadırda sürdürecek. Bu sayede doğa ile iç içe olacak, ayrıca sosyal medya, telefon ve bilgisayar gibi bağımlılıklardan uzak durarak hem kişisel gelişimini sağlayacak. Bunun yanında izci gençlerimizin Allah’a, başkalarına ve kendilerine karşı saygı sevgi ve görevlerini öğrenip hayatlarının her anında bunu bir görev bir destur edinmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Kütahya’da, Simav’da, Uşak da izci kayıtlarımız devam ediyor. Gençlerimizi burada bulunan izci evlerine bekliyoruz" dedi.